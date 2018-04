Spyker/Saab gaat fors in de min

Door: BV

Spyker heeft z'n halfjaarresultaten bekendgemaakt. En zoals verwacht gaat het bedrijf in het negatief. De eerste helft van dit jaar verloren het Nederlandse sportwagenmerk en de Zweedse nicheconstructeur samen € 139,1 miljoen. Het bedrijf heeft bovendien een negatief eigen vermogen van iets meer dan € 126 miljoen, ook al heeft de groep nog € 280 miljoen in kas en kan het op nog eens € 266 miljoen van de Europese Investeringsbank rekenen. Volgens Spyker-baas Victor Muller zijn de resultaten in lijn met de verwachtingen. Toch ging het fonds van Spyker op de Amsterdamse beurs even 10% in het rood.

Muller houdt nog steeds vast aan een terugkeer naar winstgevendheid in 2012. Dat jaar zou Saab 120.000 wagens moeten verkopen. Dit jaar was gemikt op een bescheiden aantal van 50.000 stuks, maar de Zweden zitten niet op schema om die doelstelling te halen. De groep zegt evenwel voldoende cash te hebben om het tot eind 2012 uit te zingen zonder extra kapitaal.