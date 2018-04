Ford Explorer Police Interceptor

Door: BV

De "Big Three" in Detroit hebben het afgelopen jaar de messen geslepen voor het gevecht om marktaandeel in het lucratieve en grote segment van de voertuigen voor ordediensten in de VS. Onlangs nog presenteerde Dodge de Charger in politie-livrei, eerder hadden we een Chrevrolet Caprice zien passeren en ongeveer een jaar geleden stelde Ford z'n nieuwe Interceptor voor. Die laatste krijgt nu het gezelschap van een SUV; de Ford Explorer.

Onder de kap zit een 3,5l V6 met "minstens" 280pk, gekoppeld aan een zestrapsautomaat. Natuurlijk zijn grotere remmen en een versterkte ophanging standaard. Het interieur is stevig aangepast. De middenconcole maakt plaats voor een computersysteem, de knoppen op het stuurwiel kunnen geprogrammeerd worden om bijvoorbeeld licht- en geluidssignalen te bedienen, er zijn geweerhouders, opbergruimte in de koffer, een tussenschot en een opvallen oncomfortabele achterbank. De airco met aparte temperatuurinstelling achteraan blijft wel behouden.

Ford heeft het model dan wel voorgesteld - de eerste exemplaren worden pas in 2012 in dienst genomen.