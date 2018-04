Amerikas nieuwe Veyron-killer

Door: BV

De SSC (Shelby Super Cars) Ultimate Aero was even de snelste productie-auto ter wereld, toen z'n topsnelheid werd geklokt op 410km/u. Maar dat heeft niet eens enkele weken standgehouden. Dan lieten de Duitsers de Bugatti Veyron Super Sport los, die het record op 428km/u bracht. De Amerikanen zien dat niet als een nederlaag, maar als een uitdaging. De SSC Ultimate Aero zal niet harder gaan. De 1.183pk sterke 6,2l V8 heeft z'n grenzen bereikt.

De tweede generatie van de supersportwagen moet het record wel aankunnen. De eerste prototypes zullen wellicht pas in 2011 klaar zijn. Over de details lost de constructeur nog niets, maar de vormgeving ligt wel vast. Die werd op het Pebble Beach Concours d'Elegance aan een select clubje klanten getoond, maar daarvan lekte niets uit. Nu hebben we wel de eerste beelden. Daaruit kunnen we alvast opmaken dat SSC breekt met de vormgeving van z'n voorganger. Wordt vervolgd.