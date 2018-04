Lamborghini Murcielago LP 570-4 Superleggera

Door: BV

De ingenieurs bij Lamborghini hebben nog eens goed op de bodem van de 5,2l grote V10 onder de kap van hun vlaggenschip gekeken en daar nog maar eens 10 paarden gevonden. Tegelijk wisten ze het scheurijzer uit Bolognese lichter te maken. Het resultaat is de Murcielago LP 570-4 Superleggera.

Voor de duidelijkheid ontleden we nog even de naam. LP staat voor "longitudinale posteriore"ofwel de richting waarin de motor in het chassis ligt. Het eerste cijfer staat voor het vermogen in pk, de 4 wijst op de vierwielaandrijving (die 70% van het vermogen aan de achtertrein voedt) en de Superleggera wil tot slot zeggen dat deze Lambo droog aan de haak slechts 1.410kg weegt. Dat zijn er 70 minder dan de normale editie. Een gewichtsbesparing van 40kg werd gerealiseerd door intensief gebruik te maken van koolstofvezel. Dat is nu ook in het interieur rijkelijk aanwezig. Lamborghini gebruikt het om de deuren, de middentunnel en de rugleuning van de zetels mee te bekleden. Alcantara weegt minder dan leder en de zijruiten, achterruit en motorafdekking zijn uitgevoerd in polycarbonaat.

De prestaties gaan er nog maar eens op vooruit. De tienpitter levert dankzij een nieuw motormanagement 570pk bij 8.000t/min en houdt ook nog eens 540Nm trekkracht achter de hand. In combinatie met het dieet maakt het de atleet weer net iets scherper. De sprint duurt 10,2 seconden. Die naar 200km/u welteverstaan. De 100 passeert al na 3,4 tellen en de top bedraagt 325km/u. Alsof het ertoe doet, vermeldt Lamborghini ook nog eens dat het model 3,5l/100km zuiniger is dan de LP 560/4. Een gerobotiseerde sequentiële versnellingsbak met schakelflippers aan het stuurwiel is de enige optie.

Aan een opvolger van de Murcielago wordt inmiddels hard gewerkt. Wellicht krijgen we die nog dit jaar te zien.