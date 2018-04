Door: BV

Bentley stelt in Parijs de nieuwe Bentley Continental GT voor. Er werd gedacht aan een facelift, maar omdat de Continental onderhuids wordt aangepakt, een vernieuwd interieur krijgt en geen enkel koetswerkpaneel gemeenschappelijk heeft met z'n voorganger, staat hier eigenlijk de tweede generatie van het model.

Ontwerper Raul Pires blijft trouw aan de lijnen die de Belg Dirk Van Braekel oorspronkelijk pende, maar geeft de Continental GT meer présence en zelfvertrouwen door de plooilijnen scherper te maken en de glooiende koetswerkpanelen te verminderen. De lichtunits lijken op hun voorganger maar zijn voor- en achteraan compleet nieuw en telkens voorzien van LED-techniek.

Voor de aandrijving blijft een 6-liter W12 zorgen, maar het blok is aangepast om 575pk en 700Nm te leveren in plaats van 560 en 650Nm. De combinatie met de zestrapsautomaat blijft, maar omdat de Conti GT ook nog eens 65kg lichter werd, is de tweede generatie een tikkeltje sneller dan voorheen. De sprint wordt in 4,6 seconden afgehaspeld; dat is een winst van 2 tienden. De top blijft 317km/u.

Zonder in detail te gaan, meldt Bentley de komst van een nieuwe 4-liter V8. Die is afkomstig van Audi en komt volgens de Britten niet onder, maar naast de W12 in het programma. Het is nog onbekend of die benzine, dan wel diesel verstookt of bijvoorbeeld de hulp krijgt van een elektromotor. Bentley meldt alleen dat die liefst 40% minder brandstof vraagt dan de W12.