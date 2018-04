De Opel Astra GTC

Door: BV

Opel stelt in Parijs de productieversie van de Astra break - de Sports Tourer - voor. Maar dat is niet het enige Astra-nieuws dat er te rapen valt. De Duitsers rijden er ook deze GTC in de kijker. Een model waarvan ze beweren dat het gebaseerd is op een citaat uit de beroemde roman Jonathan Livingston Seagull van Richard back: "...and the speed was pure beauty". De driedeurs is officieel nog een concept, maar denk de uiterlijke opsmuk weg en je kijkt naar de productieversie van de Astra Coupé.

Opel heeft naar eigen zeggen getracht het lijnenspel van deze 4,46m lange driedeurs zo zuiver mogelijk te houden. De daklijn wordt geaccentueerd door de uitwerking in geborsteld aluminium terwijl de lijnen op de flank spanning creëren. De sikkelvormige vouwlijn op de flank heft hier dezelfde richting als in de eerste toepassing; de Insignia. Opel integreerde een spoiler en werkt af met LEDs voor de dagrijlichten vooraan en de lichtunits achteraan.

De GTC Paris, want zo heet de concept officieel, rust op 21-duims-velgen en een verbeterde versie van de adaptieve-ophanging. Vooraan zorgt een elektronisch sperdifferentieel (dat de remmen moe maakt) voor extra tractie. Onder de kap legt Opel een tweeliter turbo viercilinder met directe injectie. Dat wordt gekoppeld aan een start/stop-systeem en een handbediende versnellingsbak. Over het vermogen helaas geen nieuws.