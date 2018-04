Mazda heeft nog plannen met rotatiemotor

Door: BV

De Wankel- of rotatiemotor heeft nergens een trouwere schare aanhangers dan bij Mazda. Sterker nog; het is de enige autobouwer die er gebruik van maakt. Maar hoewel de motor, in tegenstelling tot vroege exemplaren, inmiddels betrouwbaar is, blijven toepassingen problematisch. Mazda's laatste product met een rotatiemotor - de RX-8 - wordt in Europa niet meer verkocht omdat hij niet meer aan de heersende emissienormen kan voldoen. Een gevolg van het dorstige karakter van de motor.

Mazda zegt dat het de motor nog niet opgeeft. Het zegt dat de rotatiemotor in tegenstelling tot de conventionele verbrandingsmotor nog veel potentieel heeft voor rendementsverhoging. Seita Kanai, Mazda's ontwikkelingsdirecteur, zegt dat het mikt op de een halvering van het verbruik. Het merk gaat voor het halen van die doelstelling terug naar een wit blad papier. Er wordt al een tijdje gespeculeerd over de combinatie met een elektrische turbo, maar dat bevestigd Seita niet. Hij rept evenmin over een Mazda RX-7-opvolger die volgens de geruchtenmolen in 2013 het levenslicht moet zien.

Zeker is evenmin dat de volgende generatie rotatiemotoren benzine verstoken. Uit recente proefopstellingen is immers gebleken dat de rotatiemotor uitstekend presteert op waterstof.