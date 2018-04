Facelift voor de Mazda RX-8

Door: REDACTIE

Mazda vergast ons na zes jaar in de catalogus te hebben gestaan op een facelift van de RX-8, dit naar aanleiding van de IAA midden september in Frankfurt. Deze exclusieve verdediger van het Wankelmotorprincipe ondergaat juist op dit vlak enkele wijzigingen. Zo zal de motor betere acceleratietijden neerzetten en ook bij de hernemingen betere prestatiecijfers laten opmeten. De 231 pk sterke krachtbron laat de RX-8 in 6,4 s uit stilstand tot 100 km/u accelereren en laat een topsnelheid van 234 km/u afklokken. Mazda zal de RX-8 nog uitsluitend leveren met de krachtigste motorversie. Naast aanpassingen aan het motorblok zal de opgefriste RX-8 ook wijzigingen ondergaan aan het interieur en het koetswerk.