Ferrari Enzo-opvolger wordt hybride

Door: BV

Tenminste, dat heeft Ferrari-baas Luca di Montezemolo laten uitschijnen. De topman zegt dat de nieuwe ultieme Ferrari heel wat technologie zal lenen van de 599 HY-KERS. Dat is de concept car die eerder dit jaar werd voorgesteld op het Autosalon van Genève. Dat voertuig beschikte onder meer over een systeem dat remenergie recupereert. Ferrari experimenteerde er zelfs mee op z'n F1-racewagens.

Ferrari, dat in de CO2-heksenjacht riskeert op de brandstapel te eindigen, had eerder al gezegd dat een batterij en elektromotor cruciaal waren om in de toekomst nog grote motoren te kunnen maken. Bovendien worden de Ferrari's van morgen wellicht compacter dan de huidige modellen. Samen met een (nog) grotere focus op hoogtechnologische materialen moet dat voor een gewichtsafname zorgen. Concurrent Porsche slaat voor de Carrera-GT-opvolger overigens dezelfde weg in.