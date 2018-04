Porsche 918 Spyder komt echt

Door: BV

Eerder deze week kondigde Porsche de ontwikkeling van drie elektrische Boxsters aan. Een ontwikkeling die kadert in, vanzelfsprekend, de nieuwsgierigheid van de constructeur naar de prestaties van een elektrische aandrijflijn die autonoom het voertuig kan voortbewegen. Dat Porsche daarmee dacht aan een productieversie van de in Genève voorgestelde 918 Spyder Concept, lag voor de hand. De aankondiging dat het model ook echt in productie gaat, is dan ook niet echt verrassend.

Porsche wil met de 918 Spyder een waardige opvolger voor de Carrera GT neerzetten. Maar omdat ook supersportwagens moeten evolueren, blijft de nieuweling niet ongevoelig voor de noden van deze tijd. Z'n hybride aandrijflijn, die tot 25km lang, uitsluitend gebruik kan maken van elektromotoren, zorgt ervoor dat het verbruik beperkt blijft tot amper 3,0l/100km (nauwelijks 70gr/CO2/km).

De drie elektromotoren van samen 218pk, zijn onvoldoende om de sprinttijd van 3,2 seconden en de topsnelheid van 325km/u neer te zetten. Daarvoor heeft de 918 Spyder ook nog en ruim 500pk sterke V8 aan boord. Tenminste, het prototype. Porsche wil uiteraard met de productieversie bovenstaande cijfers zo dicht mogelijk benaderen.