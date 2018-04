Saab verdubbelt 9-5-aanbod

Door: BV

Bij Saab begint de lancering van de 9-5 stilaan op kruissnelheid te zijn. Dat betekent ook dat het motorenpalet wordt uitgebreid. De eerder al aangekondigde instapmotor, een 1.6l viercilinder turbo benzinecentrale, is vanaf heden op de bestelbon aan te stippen en er is een krachtiger dieselversie aangekondigd.

De 1.6T is afkomstig van Opel, waar hij momenteel al dienst doet in de Insignia en Astra. Het blok levert 180pk en 230Nm. Voldoende om de 5m lange Zweed in 9,5 tellen naar 100km/u te stuwen bij een CO2-uitstoot van179gr/km. De motor laat zich enkel combineren met een handbediende zesbak en voorwielaandrijving.

Vanaf heden parkeert Saab ook een BioPower-centrale in het aanbod. Dat is een 220pk/350Nm sterke 2.0 turbomotor die rijdt op eender welke mengeling van bio-ethanol (tot maximaal 85%) en benzine.

Twee turbo's vinden we op de krachtigste dieselversie; de 2.0 TTiD. Goed voor 400Nm trekkracht en een vermogen van 190pk. Een verbruik van 6,0l/100km (159gr/CO2/km) wordt er gecombineerd met een acceleratietijd van 9 seconden. Te koop met automaat en XWD vierwielaandrijving.