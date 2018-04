Weer meer Saab 9-5

Door: BV

Er is al duchtig wat (virtuele) inkt gevloeid over de introductie van de nieuwe Saab 9-5. De autoconstructeur heeft zichzelf dan ook twaalf jaar tijd gegeven om met een opvolger op de proppen te komen. De grote Saab is daardoor haast dubbel zo lang in productie geweest als gebruikelijk. Op het Autosalon van Frankfurt gaat het doek van de grote Zweed, maar nagenoeg alle details zijn inmiddels bekend - ook al heeft de constructeur zelf nog geen officiële informatie vrijgegeven. Vorige week kreeg u van ons al beelden en de technische gegevens, nu kunnen we u meer detailbeelden van in- en exterieur voorschotelen.

De voornaamste technische details geven we u snel nog even mee. De 9-5 wordt gebouwd op het onderstel van de Opel Insignia en groeit fiks in vergelijking met z'n voorganger. In de lengte komt er liefst 17cm bij, waardoor het nieuwe vlaggenschip aftikt op 5,01m. De wielbasis is met 13cm toegenomen en het koffervolume zwelt tot een indrukwekkende 513l. Onder de kap huizen drie benzinemotoren met drukvulling: een 1.6 160 pk als basismotor, een 2.0 met 220 pk en een 2.8 V6 die het tot een ronde 300 pk schopt. De beide dieselmotoren hebben telkens 2.0 liter longinhoud en brengen het tot 160 of 190 pk. Van hybride-aandrijving of brandstofbesparende start/stop-techniek is op dit ogenblik geen sprake. Voor de zwaarste motoren zal Saab optioneel ook vierwielaandrijving aanbieden. Saab presenteert zijn nieuwste topmodel in drie verschillende uitrustingsvariaties: Linear, Vector en Aero. Een break-versie verwachten we een half jaar na de marktintroductie van deze sedan. Bij z'n voorganger had die functionele variant een aandeel van liefst 80% in de verkopen.