Cadillac weer naar Europa

Door: BV

Het luxemerk van GM heeft een beetje een haat-liefde verhouding met Europa. Sinds de jaren vijftig probeert "the general" het merk al in Europa te slijten. Met meer tegenvallers dan successen overigens. De laatste was het failliet van de onafhankelijke Europese invoerder, Kroymans. Het bedrijf neemt nu weer zelf het roer in handen en zal op het Autosalon van Parijs z'n nieuwe productportfolio voor het Oude Continent voorstellen. Veertig Europese dealers moeten klanten ronselen. Of er daarvan in ons land gevestigd zijn weten we nog niet.

Cadillac (her)introduceert in de Lichtstad de SRX en de Escalade. Die laatste als milde hybride, met een elektromotor die extra ondersteuning geeft en de dorst van de grote SUV helpt lessen. Cadillac intorduceert ook het ganse CTS-gamma. Dat omvat de potige CTS-V Sedan (met 564pk), maar ook een break en de nieuwe CTS Coupé.