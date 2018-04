Vernieuwde Hyundai i10 met zuinige driecilinder

Door: BV

Een dit weekend opgedoken foto van de elektrische Hyundai i10 BlueOn toonde reeds het herwerkte front van de kleinste telg van de constructeur, maar deze eerste officiële foto biedt alvast een beter zich op het herwerkte uiterlijk.

De trapeziumvormige grille springt het meest in het oog. Om die te implementeren is ook het bumperschild herwerkt. En er zijn nieuwe lichtunits. Voeg nog enkele nieuwe kleurtjes, wieldoppen en velgen toe, en de opsomming is compleet. Van de binnenzijde nog geen beeld, maar ook die wordt wat gemoderniseerd.

Onder de kap zit een nieuwe 68pk sterke 1-liter driecilinder benzinemotor. Die stoot slechts 98gr CO2 uit. Volgens het heersende fiscale regime, kwalificeert de i10 daarmee voor een overheidskorting van 15% op het totale factuurbedrag.