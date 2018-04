Hyundai i10 BlueOn + facelift

Door: BV

Hyundai heeft in Korea alvast de i BlueOn onthuld. Dat is een geheel elektrische stopcontact-versie van het merk z'n kleinste telg. De productieversie is heeft een 16,4 kWh lithium-polymeer accuset die op 6 uur kunnen geladen worden. Aan een 380V stopcontact kan je op 25 minuten de batterij voor 80% vullen. De autonomie van het modelletje bedraagt zo'n 150km. Hyundai zorgt voor een telematica-systeem waarmee de bestuurder een stopcontact in de buurt kan vinden. En na de Toyota Prius en de Nissan Leaf, wordt ook deze Hyundai uitgerust met een buitenluidspreker die rijgeluiden simuleert.

De eerste fotos onthullen ook de opfrisbeurt die Hyundai de i10 geeft. Het model ondergaat stijlaanpassingen aan de bumpers, grille en lichtunits. Wellicht wordt ook het interieur wat aangepast, al is daarover nog geen nieuws.