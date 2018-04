Uit het niets: Marussia direct te koop

Door: BV

Rusland heeft z'n eigen supersportwagen; Marussia. En hoewel we niet meteen staalharde specificaties uit onze mouw kunnen schudden, zijn die er wel degelijk. De Marussia is immers geen concept - de verkoop is al gestart. Sterker nog; de Russen -betrouwbaar of niet- beweren al liefst 700 bestellingen voor de € 100.000 dure bolide op zak te hebben.

Er is keuze uit een B1, een B2 Gran Turismo en er zit nog een SUV in de pijplijn. Die zou volgende lente klaar zijn. De wagens worden voor 80% in Rusland gebouwd en de eerste exemplaren moet in november bij de klant zijn.