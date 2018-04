Shelby Mustang GT500 Super Snake met 800pk

Door: BV

Voor wie een standaard Mustang, of zelfs een door Ford geprepareerde Boss Mustang (veel) te weinig vermogen heeft, is er altijd nog Shelby. Het bedrijf bundelt al z'n kunnen in de Mustang Super Snake. Die is er in verschillende vermogensversies. Dankzij een compressor levert de V8 naar wens en budget 670, 750 of 760pk. En wie écht alles uit de kan wil, krijgt er 810pk onder het rempedaal.

Het geheel opkittelen naar 750pk kost meteen meer dan $ 30.000. Dat is zonder de donorauto, maar omvat wel de nieuwe remmen, opgewaardeerde transmissie, een koetswerkkit, 20-duims lichtmetalen velgen, een Borla-uitlaatlijn en Eibach-veren. Niet dat we denken dat de Super Snake daarmee wel op de baan te houden valt...