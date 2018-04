Ford Mustang krijgt grondige update

Door: BV

Ford had eerder al aangekondigd dat het z'n in 2002 gelanceerde Mustang een grondige update zou geven. Het merk met het blauwe ovaal was er destijds als de kippen bij om z'n iconische muscle car nieuw leven in te blazen, maar het product ondervindt nu ook concurrentie van de Chevrolet Camaro en de Dodge Challenger. Deze opgewerkte versie is Ford's antwoord. Het model gaat volgend jaar in de VS in de verkoop als ‘modeljaar 2010'. Ford verscheept het product niet naar Europa, maar het is ook bij ons probleemloos verkrijgbaar via de alternatieve ‘grijze import' kanalen.

Aan de vormgeving werd behoorlijk gesleuteld. Zelfs het beroemde galloperende paard-icoon van het model werd aan een makeover onderworpen. De belangrijkste uiterlijke aanpassingen zijn een aangepaste bumper, die tegelijk hoger opgetrokken is en lager komt om de Mustang een gemenere uitstraling te geven en het gebruik van LED-achterlichten. Aan de binnenkant vinden we nieuwe materialen (zoals -eindelijk- zacht aanvoelende kunststof voor de boordplank eerder dan harde plastics) die -dat beweert Ford- een stuk beter in elkaar gezet zijn dan voorheen. Het instrumentarium is nieuw, beter afleesbaar en heeft nog steeds een instelbare verlichtingskleur.

Het gros van de Mustangs wordt in de VS besteld met een V6 onder de kap. Die wordt ongewijzigd overgenomen. De achteras, van het starre type en dus prehistorisch, krijgt nu ook op de instapversie een stabilisatorstang. Het ontbreken daarvan is in Europa zelfs in de middenklasse ondenkbaar. Ford spreekt ook over aangepaste veren en dempers. Die aanpassing valt ook de V8-versie te beurt. De achtpitter krijgt overigens wél een vermogensupdate. Ford zuigt de inlaatlucht niet langer aan via de wielkast - de lucht voor het blok wordt voortaan gewoon aan de grille in de neus gehaald. Die is koeler, wat het vermogen van 300 naar 315pk doet toenemen. De Mustang V8 sprint er drie tienden sneller door naar 96km/u (60Mph). Voor Ford reden genoeg om hun vinding ‘cold air intake' te dopen, ook al wordt de lucht in het inlaatkanaal niet extra gekoeld.