Elektrische Saab 9-3 ePower in Parijs

Door: BV

Eind deze maand presenteert Saab op het Autosalon van Parijs de 9-3 ePower. Dat is een eerste prototype uit een testvloot van 70 wagens die begin volgend jaar zal worden ingezet in Zweden. De prestaties zullen worden geëvalueerd onder werkelijke rijomstandigheden en maken deel uit van het ontwikkelingsproces voor de vervaardiging van een elektrische Saab. Eén van de te evalueren factoren is het rijbereik van 200 km, door het gebruik van lithium-ion batterijen met een hoge energiedichtheid.

Onder de motorkap zit een 184pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. De 35,5kW sterke batterij zit in een aangepaste bodemplaat, grosso modo waar voorheen de benzinetank en uitlaatlijn zat. Uit de versnellingsbak zijn alle behalve één overbrengingsverhouding geschrapt. Omdat het koppel onmiddellijk beschikbaar is kan de acceleratie naar 100km/u in 8,5 seconden. De 9-3 ePower heeft een elektronisch begrensde topsnelheid van 150km/u. Saab beweert dat de elektrische Sport Hatch probleemloos functioneert tot omgevingstemperaturen van -30°C. De batterij helemaal opladen duurt hooguit 6 uur en de accu hoort een levensduur van 10 jaar te hebben.