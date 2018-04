Motive Kestrel: nog maar eens een EV

Door: BV

Het regent de jongste tijd elektrische voertuigen of EV's. En het zijn niet alleen de grote constructeurs die zich eraan wagen. De jongste revolutie in de autosector schept ook kansen voor kleintjes. Het Canadese Motive valt in die laatste categorie. Het werkt aan de Kestrel, waarvan het nu z'n definitieve vorm toont. Dat is een stadsautootje dat je bijtankt aan het stopcontact.

Laat je aan de compacte afmetingen niet vangen; de Kestrel heeft plaats voor vier. De lithium-ion batterij stuwt het model naar maximaal 135km/u en hoort een bereik van 160km te hebben. De koets is in kunststof, wat het lage gewicht van 850kg verklaart. Pas half volgend jaar denkt het bedrijf een rijdend prototype te hebben. Productie is voor eind 2012.