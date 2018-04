Audi A1 met 185pk, maar zeg niet S1

Door: BV

Audi presenteert zoals verwacht een nieuwe topversie van de A1. Die heeft een 185pk en 250Nm sterke 1.4 TFSI onder de motorkap en troeft daarmee alvast met minstens 5 paardjes marge de concurrenten in eigen huis - de Ibiza Cupra en Polo GTI, af. Maar Audi is duidelijk nog niet klaar met de A1, anders zou er wel "S1" op de kofferklep prijken. Dit is vuurwerk, maar de echte bom komt nog.

De prestaties van de voorwielaandrijver zijn heel aardig. Bij een verbruiksgemiddelde van 5,9l/100km of 139gr CO-uitstoot kan je naar 100km/u in 6,9 tellen. De top bedraagt 227km/u.