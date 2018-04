Peugeots mystery-concept voor Parijs

Door: BV

Met de fonkelnieuwe 508 neemt Peugeot alvast een grote nieuwigheid mee naar Parijs. Maar het merk is niet van plan het daarbij te laten. De Fransen spelen niet alleen een thuismatch, maar het bedrijf viert dit jaar ook nog eens z'n 200ste verjaardag. En die moet natuurlijk extra in de verf gezet worden.

Peugeot neemt dus nog een concept mee naar Parijs. Dit zijn daarvan de eerste teasers. Niet dat je daar veel wijzer van wordt. We menen wat sportieve lijnen te ontwaren. En we mikken op een hybride of een elektrische aandrijflijn, gewoon omdat nagenoeg elke concept daar tegenwoordig over beschikt. Over twee weken hebben we meer duidelijkheid.