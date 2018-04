Porsche Carrera GTS voor het middenveld

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs presenteert Porsche nog maar eens een nieuwe versie van de 911; de GTS. Ditmaal is de toevoeging niet gestemd voor klanten die het allemaal wat harder, puur en extreem willen. De GTS pas middenin het aanbod.

Het koetswerk wordt van de vierwielaangedreven Carrera geplukt en heeft dus 44mm bredere heupen - ditmaal zonder de extra mechaniek. De aandrijving gebeurt op de achterwielen en standaard krijg je een koppeling en een handbediende zesbak. De 7-traps-automaat met dubbele koppeling is een optie. Net als een Chrono-pack waarmee je nog enkele tienden in acceleratie wint. De koetswerkaankleding is een tikkeltje sportiever en omvat ook de velgen met centrale wielbout van de RS Spyder. In het interieur is er zwart Alcantara en je hoeft er niet eens voor bij te betalen.

De 3,8l grote Boxer-zespitter levert 408pk - 22 meer dan in de Carrera S, 27 minder dan de GT3. Stip zowel het Sport Chrono-pack als de PDK-automaat aan in de optielijst en je kan naar 100 in goed 4 tellen.