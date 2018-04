Porsche 911 Sport Classic voor de liefhebbers

Door: BV

Bij Porsche zitten ze nooit om een speciale editie verlegen. En de nieuwste vondst van de designers is de 911 Classic Sport. Een fonkelnieuwe 997 met tal van verwijzingen naar de klassieke 911.

Drie jaar heeft Porsche naar eigen zeggen aan deze op 250 stuks gelimiteerde uitgave gewerkt. De aanpassingen gaan dan ook verder dan het gebruikelijke likje verf. Zo is het dak nieuw ontwikkeld en heeft het een dubbele welving. En de achterzijde is 44mm breder dan de achterwielaangedreven Carrera S waarop hij gebaseerd is, met vanzelfsprekend een grotere spoorbreedte voor de achtertrein (gebaseerd op de vierwielaangedreven versies). Aan de voorzijde maakt een specifieke spoilerlip het verschil en achteraan zit een vaste vleugel in de vorm van de legendarische "ducktail" van de Carrera RS 2.7 uit 1973.

De Sport Classic heeft een 3.8l boxermotor die 23pk meer aflevert dan de krachtbron uit de gewone Carrera S, onder meer dankzij een nieuw ontwikkeld inlaatsysteem. Het blok van 408pk laat zich uitsluitend met een handbediende zesbak combineren. Het met 20mm verlaagde chassis is volgens het sportwagenmerk speciaal afgestemd op het standaard gemonteerde ceramische remsysteem. Tot slot noteren we ook een mechanisch sperdifferentieel op de achteras en specifieke 19-duimers met zwartgelakte wielschotel. De sprint wordt in 4,6 tellen afgewerkt, de top bedraagt 302km/u.

Aan de binnenkant vinden we een specifieke dakhemel en een bekleding van gevlochten leder en garen. Het leder in de tint espresso natur contrasteert mooi met de exclusieve koetswerkkleur sportclassicgrijs. Natuurlijk hangt aan al die exclusiviteit ook een navenant prijskaartje. De verkoop start in januari 2010 en het geheel kost € 206.305.