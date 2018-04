Meer over Range Rover Evoque

Door: BV

Land Rover heeft meer details van de Range Rover Evoque bekendgemaakt. De yuppie-SUV debuteert op het Salon van Parijs en komt volgende zomer op de markt. De Belgische importeur heeft het over een richtprijs vanaf € 36.000.

De instapper in het Range Rover-gamma (43cm korter en 19cm lager dan de Range Rover Sport) wordt in eerste instantie aangeboden met twee dieselmotoren en één benzinemotor. De diesels kennen we inmiddels uit de grondig opgefriste Freelander. Beiden hebben een identiek slagvolume van 2 liter, maar terwijl de eerste versie 150pk levert, biedt de wat potiger variant 190pk. Start/stop-technologie is aanwezig op handgeschakelde zelfontbranders en dat betekent alvast dat de instapdiesel, die zich standaard aan de voorwielen door het verkeer sleept, niet meer dan 4,9l/100km vraagt. Dat komt overeen met een CO2-afgifte van 130g/km. De benzine is eveneens een tweeliter en komt van voormalige eigenaar Ford. Het blok heeft een turbo en levert 240pk. Een zesbak is standaard en een automaat met even veel verhoudingen leverbaar voor alle versies. Je krijgt er meteen de verzinkbare draaischakelaar op de middenconsole bij voor de bediening.

De Britten hebben de boordelektronica aangepast bij de voorwielaangedreven versies. Dat moet een "meeslepender" (interessante woordkeuze, nvdr) weggedrag opleveren. In de ophanging kan je alvast kiezen voor adaptieve dempers, als je zowel comfort als sportiviteit een duwtje in de rug wil geven. Ben je de meer dynamische bestuurder en je wil dat je omgeving onder de neus wrijven - opteer dan alvast voor het stijlpakket met dikkere bumpers.

Het interieur kan je uitstekend belichten dankzij het optionele panoramische glazen dak. Dan krijg je beter zicht op de materiaalkeuze. Land Rover claimt dat de gebruikte materialen identiek zijn aan die van de grotere modellen van het merk. Je mag je dus aan dik, soepel leder verwachten. In elk geval doet de constructeur de moeite om de contrasterende stiknaden dubbel uit te voeren. Technologie-freaks mogen zich alvast verheugen op een (eveneens tegen meerprijs leverbaar) Dual View LCD-scherm in de middentunnel. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk voor de bestuurder om de navigatie te volgen, terwijl de passagier op hetzelfde scherm een film bekijkt.