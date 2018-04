Nieuwe baby-Opel in 2013

Door: BV

Opel is al een tijdje in verwachting van een nieuwe baby. Het ganse project is al een paar keer "prioriteit" en "niet aan de orde" geweest - afhankelijk van de financiële vooruitzichten van het moment. Nu komt Opel met een investeringsprogramma en een tijdspanne - de fabriek in het Duitse Eisenbach moet de nieuwe stads-Opel produceren vanaf 2013 en daar gooit de autobouwer alvast € 90 miljoen aan investeringen tegenaan.

De kleine Opel moet onder de huidige Corsa in het aanbod komen. Wat dat van gevolgen heeft voor de Agila is nog onduidelijk. Die wordt momenteel samen met Suzuki gebouwd, maar bij die Japanse autobouwer heeft VW immers een voet binnen. De Opel Trixx, een studiemodel dat al uit 2004 stamt, is wellicht een goede indicatie. Onder de kap komen niet alleen kleine benzinemotoren. Er komt ook een elektrische variant.