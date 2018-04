Exclusieve Ferrari SA Aperta in Parijs

Door: BV

Er gingen al sterke geruchten dat Ferrari een open variant van de 599 aan een select publiek had voorgesteld op het Pebble Beach Concours d'Elegance. Een riskante zaak, aangezien het er wemelt van de pers. Maar de Italianen zijn er schijnbaar mee weggeraakt. Die mysterieuze Ferrari was de SA Aperta, dat weten we nu. De auto debuteert op het Salon van Parijs en komt in een strikt gelimiteerde oplage van 80 stuks. Een prijs geeft Ferrari niet, maar ga ervan uit dat een normale sterveling er de helft van z'n organen voor moet laten oogsten. Daar nu nog aan beginnen heeft geen zin - alle 80 stuks zijn besproken.

Ferrari claimt nogal optimistisch dat dit "de meest exclusieve Ferrari ooit" wordt. De aanpassingen aan de 599 omvatten een lagere voorruit en een stoffen dakje dat je in elkaar moet knutselen. "Alleen te gebruiken als noodmiddel in de slechtste weersomstandigheden", zegt Ferrari. Onderhuids onderging de koets verstevigingen om de stijfheid te garanderen. Dat levert een verwaarloosbaar meergewicht op, al wil Ferrari niet kwijt hoeveel dat juist is. De V12 is opgekitteld tot 670pk - net als bij de GTO, maar de exacte prestaties houden de Italianen nog voor zichzelf.