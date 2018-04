Facelift(je) voor Citroën C5

Door: BV

Om de verbeelding te prikkelen stelt Citroën in Parijs de Lacoste Concept voor. Die staat er naast de nieuwe C4 en DS4 en een facelift van de C4 Picasso. En wie dacht dat Citroën daarmee uitgepraat was, is eraan voor de moeite. De eerste plaatjes van de gefacelifte C5 zijn opgedoken. Ook die staat in Parijs.

De uiterlijke aanpassingen zijn alvast niet erg ingrijpend. We noteren nieuwe lichtblokken die vooraan LED dagrijlichten omvatten. We rekenen voorts nog op de klassieke items; het nieuwe Citroën-logo in een herwerkte grille, wat nieuwe bekledingsopties voor de binnenzijde en wellicht ook enkele kleine technische aanpassingen om enkele extra grammetjes CO2-uitstoot te besparen. Bevestiging hebben we eind deze week.