Meer beelden Kia Pop

Door: BV

Kia presenteert deze vanaf nul ontworpen driezitter op het Salon van Parijs. Het futuristisch ogende elektrische stadsautootje is amper drie meter lang. Na enkele plaagbeelden, hebben de Koreanen nu extra beelden vrijgegeven. Ze zijn nog steeds karig met informatie, maar we zien nu op z'n minst wel dat de Pop over omhoog opzwaaiende deuren beschikt en dat de kofferklep opzij openzwaait, rustend op een enkel scharnier.

De twee volwaardige zitplaatsen vooraan worden gecombineerd met een minimalistische, schuin opgestelde zitplaats voor één inzittende achteraan.