Lamborghini Indomable is stijlstudie

Door: BV

Interessante timing; beelden van een stijlstudie vrijgegeven net op het moment dat het teasers regent voor een concept car die overmorgen in première gaat op het Salon van Parijs. Maar voor zover we kunnen opmaken, heeft deze Indomable daar niets mee te maken. Dit is een stijloefening die twee studenten van de Scuola Politecnica di Design uit Milaan, uitwerkten onder het toeziend oog van de Filipo Perini. Die staat aan het hoofd van Lamborghini's designafdeling.

Beide studenten, Daniel Chinchilla Ochoa en Alberto Fernandez Albilarez zochten hun inspiratie bij moderne gevechtsvliegtuigen als de F-22 Raptor. Logisch, want Lamborghini doed dat zelf ook. Ze kregen tijdens hun 6 maanden durende stage bij Lamborghini niet helemaal vrij spel. De Indomable staat -zij het virtueel- op de bodemplaat van de Gallardo.