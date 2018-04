Lamborghini plaagt met nog meer carbon

Door: BV

Aanstaande donderdagmorgen tonen we je deze geheimzinnige Lamborghini in vol ornaat. Dan wordt hij voorgesteld op het Autosalon van Parijs en laten wij alle details los. Maar voor het zover is, nog enkele plaagbeelden. Dit is het jongste... en de Italianen hullen zich in nog meer stilzwijgen dan voorheen. Maar omdat carbon weer het overheersende element is, lijkt het er meer en meer op dat dit niet de opvolger is van de Murcièlago, waar we eerder van uitgingen. Wellicht presenteert Lamborghini een lichtgewicht concept car.