BMW benzinemotor voor toekomstige Saabs

Door: BV

Saab heeft BMW kunnen strikken als motorenleverancier voor de volgende productgeneratie. Dat betekent heel concreet dat BMW z'n 1.6l turbo-benzinemotor vanaf 2012 aan de Zweden levert. Die eenheid is momenteel al in gebruik en bestaat heden in vermogensversies van 150 tot 211pk. Ze is onder meer terug te vinden in producten van BMW, Mini, Citroën en Peugeot. Saab wil het motortje in eerste instantie gebruiken om de volgende generatie 9-3 aan te drijven. Die hoort ook in 2012 klaar te zijn.

Op dit ogenblik de compacte viercilinder de enige motor die door de overeenkomst gedekt wordt, maar geen beiden partijen sluit uit dat dat er in de toekomst meer worden. Saab heeft geen eigen motoren en BMW zoekt als relatief kleine wereldspeler al een tijdje naar technologiepartners. Kwestie van de ontwikkelingskost te spreiden.