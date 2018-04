De (min of meer) compleet nieuwe VW Passat!

Door: BV

Volkswagen stelt zoals aangekondigd z'n nieuwe Passat voor op het Autosalon van Parijs. De Duitsers spreken zeer consequent over de zevende generatie van het model. Dat beschikt zowel in break- als in berlinevorm over exact dezelfde buitenmaten als de zesde generatie. En omdat onder het grondig herwerkte koetswerk vooral eerder al gebruikte onderdelen zitten, verdenken we VW ervan de grondige facelift nogal optimistisch te interpreteren. Het nieuwe koetswerk omvat een compleet gewijzigd front en achtersteven en maakt komaf met de bolle vormen van de zesde editie van het model.

De ingenieurs hebben met grof kaliber op de uitstoot geschoten. Volgend jaar komt zelfs een tweeliter BlueTDI die maar 4,6l/100km verstookt en al voldoet aan de Euro VI uitstootnorm. Tot het zover is kan je de 1.6 TDI BlueMotion aanstippen; goed voor 4,5l/100km en 109gr/km. En er is een tweeliter met 170pk. De in ons land zo goed als onbestaande benzinerijder kiest een 1.4 TSI met 122pk, 1.8 TSI met 160pk, 2.0 TSI met 211pk of een drieliter zescilinder met 250pk.