Seat IBE, poging 2

Seat had al de IBE concept eigenlijk al getoond op het Autosalon van Genève. Maar de kleine 2+2 heeft nu ook een interieur gekregen. En het exterieur krijgt een herkansing. De neus is hertekend en alle lichtunits, ook die achteraan, zijn nieuw. Om van de meer appetijtelijke afwerking in kersenrood nog te zwijgen.

De tweedeurs meet slechts 3,83m in de lengte. Dat is 20cm korter dan de Ibiza. De hoogte bedraagt niet meer dan 1,23m maar hij is wel een stevige 1,77m breed.

Seat benadrukt dat de IBE eigenlijk een tweezitter is. Maar als je echt wil, kan je een trip met vier personen maken. De twee individuele achterzetels laten zich al te graag neerklappen om extra ruimte voor bagage vrij te maken.

De IBE Paris 2010, zoals deze editie officieel heet, is een elektrische auto. De aandrijving wordt verzorgd door een 102pk en 200Nm sterke elektromotor. Die zit vooraan, samen met alle boordelektronica, terwijl de lithium-ion-batterij achteraan is ingewerkt.

De weegschaalt duidt 1,1 ton aan. Omdat elektromotoren hun maximale trekkracht vanaf stilstand leveren, kan de IBE naar 50km/u in 3,6 seconden. 100km/u neemt 9,7 tellen in beslag. De topsnelheid is afgeregeld op 160km/u en de autonomie bedraagt 130km.