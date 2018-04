Seat IBE voor de toekomst

Door: BV

In Genève pakt Seat uit met een elektrisch studiemodel: de IBE. De auto wordt aangedreven door een 102pk en 200Nm sterke elektromotor. Die huist voorin, samen met de boordelektronica. Achterin hebben de Spanjaarden een batterij met 18kWh capaciteit verstopt. Hoe ver je daarmee raakt, zegt Seat niet. Hoe snel het gaat wel. De sprint naar 50km/u neemt 3,4 tellen in beslag, naar 100 duurt 9,6 seconden en de topsnelheid is begrensd op 160km/u. Opladen doe je aan het stopcontact.

De flukse prestaties dankt de IBE voor een aanzienlijk deel aan z'n beperkt leeggewicht van één ton. Dat is mede te danken aan de compacte afmetingen van het model. De IBE is wel 1,22m hoog en met 1,8m behoorlijk breed, maar slechts 3,78m lang. Een Ibiza is zo maar eventjes 25cm langer. Je zou bijna denken dat Seat overweegt de Arosa nieuw leven in te blazen. Aan de binnenzijde zijn vooraan twee volwaardige zitplaatsen en achteraan twee zitjes waar je desnoods tijdelijk (voor korte ritjes) een volwassene op kan parkeren.

De vormgeving is ook hier van de hand van Luc Donckerwolke. En die steekt niet onder stoelen of banken dat dit de richting is die Seat in de toekomst zal uitgaan.