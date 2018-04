Renault Zoe is 90% klaar

Door: BV

In Parijs heeft Renault het doek van de Zoe getrokken. Die auto stemt volgens de constructeur voor 90% overeen met de productieversie die in 2012 bij de dealer moet staan. Het is één van de vier elektrische modellen die Renault de komende jaren wil lanceren.

De Zoe is officieel een "preview". Dat betekent dat het model het midden houdt tussen een concept car en een preproductiemodel. Belangrijk is dat de specificaties al een goed idee geven van de definitieve prestaties. Zo kan het autootje, dat ruwweg even groot is als de Clio en wellicht ook al inspiratie voor de volgende generatie zal dienen, 160km ver rijden op een volle accu. De batterij kan je conventioneel laden op maximaal 8 uur, 80% snelladen bij een speciaal laadpunt op 30 minuten of op dezelfde wijze in 10 minuten 60 kilometer extra autonomie bijtanken.

De 82pk sterke elektromotor stuwt de Zoe naar 100km/u in 8,6 seconden. De topsnelheid van 135km/u moet ervoor zorgen dat autostraderitten stressvrij kunnen verlopen.