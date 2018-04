Lotus toont de volgende Elise

Door: BV

Lotus verbaast op het Autosalon van Parijs vriend en vijand door met liefst vijf concept cars uit te pakken. Eén daarvan is de voorbode van de volgende generatie Elise. Die is nog niet voor meteen overigens - Lotus geeft zichzelf nog bijna 5 jaar om het product fijn te slijpen.

De kans is reëel dat ze die nodig hebben. Lotus heeft het weliswaar over een zeer smakelijke tweeliter viercilinder turbomotor (van Toyota) met een vermogen van 320pk, een manuele zesbak en een optionele automaat met dubbele koppeling, maar ook over "meer comfort" en "betere toegankelijkheid". Het huidige Elise en Exige-cliënteel kan dat eerste wel smaken, maar is doorgaans hevig allergisch aan het tweede. Momenteel zet de Elise Concept 1.092kg op de weegschaal.

Voor de prestaties is dat niet zo erg, want de sprint naar 100km/u kan nog steeds in 4,3 seconden. De prijs zou zo'n € 50.000 bedragen. Er komt een hardtop en een softtop en Lotus belooft nu al dat het gamma later wordt aangevuld met versies die toegankelijker zijn.