Belgische automarkt blijft stijgen

Door: BV

De voorbije maand september werden 36.945 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht, 3,5% meer dan in september van 2009. In totaal werden dit jaar reeds 433.997 nieuwe auto's ingeschreven, een toename met 15,8% vergeleken met dezelfde periode verleden jaar. Ditmaal voert VW het klassement aan. Dat merk leverde 4.202 nieuwe wagens. Renault staat op 2 met 3.971 stuks, in de top vijf nog gevolgd door Citroën (3.154), Peugeot (2.884) en Opel (2.833).

Het meest opvallend verder zijn de resultaten van de inschrijvingen van zware bedrijfsvoertuigen. Na een lange periode van terugval is nu weer een sterke toename te noteren, al blijft het jaartotaal met -16,8% beduidend onder de cijfers van 2009.

De motormarkt van haar kant heeft het moeilijk om het niveau van verleden jaar te evenaren. Door de daling met 7,1% de voorbije maand september loopt de gecumuleerde terugval op tot 3,6%.