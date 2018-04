Morgan driewieler na 60 jaar weer in productie

Door: BV

Morgan wordt een eeuw jong. Het bedrijf is immers opgericht in 1910. En omdat Morgan altijd een wat aparte kijk heeft op de zaken, wordt het eeuwfeest niet herdacht met speciaal kleurtje en labeltje voor en bestaand model. De eigenzinnige Britten willen in plaats daarvan één van de meest succesvolle creaties van het merk opnieuw tot leven wekken. Het gaat om de driewieler, waarvan de productie in juli 1952 gestaakt is. Het autootje is nog steeds populair onder liefhebbers en recent op de markt gebrachte replica's waren niet onsuccesvol.

De Morgan Three Wheeler zal er waarschijnlijk net zo uitzien als het origineel. En zelfs de motor zal gebaseerd zijn op het originele V-twin-ontwerp van J. A. Prestwich. Er is sprake van een 1.000cc-eenheid met 90pk en een versie met één deciliter extra inhoud, bijna 110pk en een topsnelheid van 160km/u. Het prijskaartje wordt een tikkeltje minder democratisch; De instapper is er vanaf € 50.000.