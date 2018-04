Chrysler 200 is officieel

Door: BV

Chrysler heeft de beelden van de fonkelnieuwe Chrysler 200 de wereld ingestuurd. Naar de sedan wordt reikhalzend uitgekeken. Het is immers de opvolger van Chryslers volumemodel - de Sebring. Een auto die er in de top 10 van de meest verkochte modellen staat, en als Cabrio zelf alle concurrenten overtroeft. Omdat de aantallen de jongste jaren toch zijn gekrompen, beloofde het merk een radicale vooruitgang, maar het model neemt niettemin de structuur van z'n voorganger over, met inbegrip van dak, ruiten en portieren.

Onderhuids is de 200 ook weinig revolutionair. De instapper wordt een 2,4l viercilinder, gekoppeld aan een automatische vierversnellingsbak of een modernere automatische zesbak. En er is een 3,6l V6 die alleen met de zestrapsautomaat wordt gecombineerd.

Voor de Europese markt gaan er inmiddels geruchten dat de 200 wel eens de oceaan zou kunnen oversteken, verkleed als een Lancia en -wellicht- voorzien van veel compactere dieselmotoren.