Saab 9-4X is er!

Door: BV

Op 19 november introduceert Saab op het Autosalon van Los Angeles de productieversie van de 9-4X. Dat model is nog samen met voormalige eigenaar General Motors ontwikkeld - het prototype kregen we al in 2008 achter de kiezen. De definitieve vormgeving wijkt daar overigens weinig van af. Het front past in de nieuwe familielook van het merk, want is nagenoeg identiek aan die van de recent geïntroduceerde 9-5 sedan. En ook in de alternatieve vormgeving van de C-stijl is de familieband te zien. Saab behield de sobere koetswerkaankleding en wapent de 9-4X alleen met een stootvaste onderrand tegen terreinexcursies.

De op de vliegtuigindustrie geïnspireerde cockpitlayout identificeert de 9-4X aan de binnenzijde als een Saab, en niet als de Cadillac SRX waarop hij gebaseerd is. De middenconsole en hoofdinstrumenten worden gepresenteerd in één enkele vorm, rondom de bestuurder. Saab opteerde voor een riante binnenruimte voor vijf inzittenden, in plaats van het potentieel van een derde zetelrij. Terwijl de voorzetels standaard achtvoudig elektrisch instelbaar zijn, kan je de achterzetels manueel in drie standen instellen. De rugleuning is in ongelijke delen neerklapbaar om aan het standaard laadvolume van 485l toe te voegen.

Het onderstel, dat vanzelfsprekend beschikt over vier onafhankelijk opgehangen wielen, leent Saab bij de Cadillac SRX. De geavanceerde vierwielaandrijving XWD dat het beschikbare motorkoppel niet alleen permanent over de voor- en achteras verdeeld maar middels een elektronisch gestuurd differentieel ook elk van de achterwielen individueel kan bedienen, is evenwel specifiek voor het Zweedse product.

Voorlopig maakt Saab gewag van twee benzinemotoren. De instapper wordt een atmosferische drieliter zescilindermotor met 265pk en 300Nm trekkracht. Voldoende om de ruim 2 ton zware SUV naar 100km/u te stuwen in 9 tellen en het geheel 210km/u snel te maken. Erboven vinden we een compactere 2,8l V6, voorzien van een twin-scrol-turbo. Die houdt 300pk en 400Nm achter de hand en dwingt de 9-4X tot een sprint in 8,3 seconden en een top van 230km/u. Beide motoren zijn immer gekoppeld aan een zestrapsautomaat - op de topversies met manuele schakelknoppen op het stuurwiel. Op een diesel is het nog even wachten.