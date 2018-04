Nieuwe Volkswagen Passat geprijsd

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs stelde VW de (niet zo) compleet nieuwe Passat voor. En aan dat product dat uiterlijk grondig en technisch wat oppervlakkiger herwerkt is, hoort natuurlijk ook een prijs te hangen. Die heeft importeur D'Ieteren nu vrijgegeven.

Vanaf € 23.800 parkeert u de berline op uw oprijlaan. Dat is dan wel de 122pk sterke 1.4 TSI-benzinemotor die niemand in ons land hebben wil. Letterlijk; minder dan 1% (!!) van de Passat-klanten kiest benzine. Je speelt pas mee vanaf de 1.6 CRTDI. Die 105pk sterke common-rail-centrale nestelt zich in de neus van de gezinswagen en fleetlieveling vanaf € 25.100. De tweeliter diesel met 136pk vraagt een opleg van € 1.200, maar wordt wel meteen beter uitgerust. Voor de break vraagt VW een toeslag van € 1.800.