Mazda Skyactiv: 30% minder verbruik

Door: BV

De Mazda's van de toekomst moeten een stuk zuiniger worden dan die vandaag. Dat is het doel van de Japanners. Niet moeilijk, want strengere wetgeving en een CO2-gebaseerde belasting heeft ervoor gezorgd dat een verbruiksreductie zonder uitzondering bij elke autoconstructeur bovenaan de agenda prijkt. Tegen 2015 moeten Mazda's zo'n 30% zuiniger worden. Dat betekent concreet Mazda zichzelf amper één productgeneratie tijd geeft om z'n plan te realiseren.

Er wordt op verschillende paarden ingezet, die elk een significant deel bijdragen. Mazda prikt er steeds een "Sky"-vlaggetje in. Het begint bij de dragende structuur van nieuwe modellen. Mazda wist al gewichtsbesparingen te realiseren bij de Mazda 2 en 3 en wil daar in de toekomst nog verder in gaan. Staal van zeer hoge kwaliteit en geavanceerde ontwerp- en productietechnieken (zoals laserlassen) moeten het mogelijk maken om de stijfheid niet enkel met 30% te verhogen, maar ook om het gewicht samen met een nieuwe ophanging met 14% te verlagen. In het koetswerk wil Mazda 8% uitsparen.

Onder de kap komen nieuwe motoren en transmissies. De benzinemotoren van het Sky-G-principe worden vooral dankzij een voorheen niet realiseerbare compressieverhouding in één klap 15% zuiniger terwijl de trekkracht met dezelfde factor omhoog gaat. De Sky-D, logischerwijze de dieselmotor, belooft een even spectaculaire evolutie. Niet alleen beweert Mazda het verbruik nog eens met een vijfde te zullen reduceren, maar de eenheid zal voldoen aan de Euro VI-uitstootnormen zonder de (dure) nabehandeling van de uitlaatgassen die momenteel noodzakelijk zijn.

De motoren worden gecombineerd met nieuwe gangwissels. Mazda belooft een automatische transmissie, Skyactive-Drive, die de eigenschappen van een CVT met die van een gerobotiseerde bak met dubbele koppeling combineert, maar een pak minder weerstand genereert - dus efficiënter is. Over de exacte invulling blijft het merk voorlopig wel wazig. En ook nieuwe, compactere en lichtere versnellingsbakken moeten hun duit in het zakje doen. Ook daarin streefde Mazda naar het beperken van de werkingsweerstand. Kwestie van met minder energie meer vermogen aan het wiel te krijgen.

Om helemaal uit het dak te gaan, wil Mazda de technologie combineren met bij Toyota aangekochte hybride-technologie. Het gaat daarbij niet meteen om de modules voor elektrische aandrijving, maar om de techniek die energie die anders verloren gaat (zoals uitlaatgaswarmte of vertragingsenergie) te recupereren.