Nieuwe Subaru Concept in L.A.

Door: BV

Over dik twee weken opent het Autosalon van Los Angeles de deuren. Met onder meer de nieuwe Saab 9-4X en een fonkelnieuw studiemodel van Subaru. Deze plaagfoto is het eerste levensteken van de showauto. Voor de kleine autobouwer een belangrijk moment, waarvoor grote baas Ikuo Mori zelf naar de VS vliegt. Subaru heeft de vormtaal die het inzette met de B9 Tribeca immers hals over kop weer overboord gegooid en denkt nu een nieuwe richting te hebben gevonden. Dat Subaru Los Angeles kiest als toneel voor de introductie, heeft alles te maken met de successen van het merk. Subaru wist fors meer auto's te verkopen in een markt die drastisch kromp.

De Japanners blijven op de vlakte bij de omschrijving van hun nieuwste creatie. Het belichaamd "Confidence in Motion", moet prettig om rijden én milieuvriendelijk zijn.