Subaru Tribeca keert op stappen terug

Door: REDACTIE

Subaru probeerde met de B9 Tribeca te breken met z'n conventionele uiterlijk en ging actief op zoek naar een specifieke merkidentiteit. Onsuccesvol, blijkt nu. Op de Amerikaanse markt, waar het model voor werd ontwikkeld en het sinds 2005 op de markt is, gaat het met de verkopen zo slecht dat de Japanners het roer omgooien. De Tribeca krijgt een compleet nieuwe snuit met minder gewaagde lijnen. De B9 wordt uit de naam geweerd. Voortaan heet het model gewoon ‘Tribeca', naar een hippe wijk in New York. De ‘B9' was een overblijfsel uit de periode dat Subaru wou overschakelen op een alfanummerieke benaming. Dat idee was afgevoerd voor er een tweede model hernoemd kon worden.

Het interieur kon wél op veel bijval rekenen en blijft grotendeels hetzelfde. Subaru profiteert er alleen van om wat materialen op te waarderen en de toegang tot de achterste zitrij te verbeteren. De technische wijzigingen omvatten een nieuwe afstelling voor de achterophanging en een groter slagvolume voor de boxermotor. Dat groeit van 3,0 naar 3,6 liter. Dat levert een lichte vermogenswinst zonder dat verbruik en uitstoot beïnvloed worden. Subaru omzeilt op die manier strenger wordende uitstootnormen. Die lagen ook aan de basis van de vervanging van de Impreza 2.0l turbomotor door een exemplaar met 2,5l inhoud.

De Tribeca wordt ook in Europa met mondjesmaat aan de man gebracht. Of de aanpassingen ook de Europese versies te beurt vallen, is nog niet geweten.