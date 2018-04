Renault Twingo GT in Gordini-kleuren

Door: BV

Om zich toch een beetje te laten gelden in de heersende retro-trend, heeft Renault de kleurtjes van de legendarische Gordini terug uit de kast gehaald. Die kon je al krijgen op de meest gepeperde versies van het gamma, waaronder de 133pk sterke Twingo RS. Omdat blijkbaar nogal wat mensen het water in de mond krijgen van de gekende blauw-wit-combinatie maar niet noodzakelijk willen investeren in een grote paardenstal, breiden de Fransen het aanbod wat naar onderen uit.

Voortaan kan je ook de Twingo GT in een Gordini-jasje steken. Blauwe lak, witte striping, witte koetswerkdetails en aan de binnenzijde frivole tinten in de details. Bescheidener weliswaar dan bij de Clio RS, maar nog steeds pittig. En onder de kap kan je je beperken tot de 1.2 TCE met 100pk of -zowaar- een 85pk sterk dieseltje. Wie een hekel heeft aan blauw kan de geschiedenis compleet negeren en de Gordini ook in wit of zwart bestellen.