Audi investeert € 270 mio in fabriek Vorst

Door: BV

Gisteren liep in de productievestiging van Audi te vorst de 7 miljoenste auto van de band. Een mijlpaal die er werd bereikt na 61 jaar activiteit. Het jubileumexemplaar was een rode Audi A1 - de reddende engel van de productiefaciliteit. De kleine Audi verkoopt zo goed, dat de constructeur het jubileum aangreep op een investering van € 270 miljoen in de instelling aan te kondigen. Die moet de productiecapaciteit er opdrijven.

Na de productiestart van de Audi A1 in mei dit jaar worden inmiddels in twee ploegen zo'n 500 wagens per dag bij Audi Brussels geproduceerd. Volgend jaar moeten dat er al 20% meer zijn.