Russen willen weer echte staatslimo

Door: BV

In de tijd dat Rusland nog veilig weggestopt zat achter het ijzeren gordijn, gebruikte het Partijbureau een limousine met merknaam ZiL om z'n hoogste functionarissen met het nodige comfort en veiligheid te vervoeren. Maar een nieuwe ZiL is er al lang niet meer, en daar wil de Russische President Dmitri Medvevev verandering in brengen. Hij heeft z'n diensten opdracht gegeven om de herrijzenis van het vlaggenschip te onderzoeken.

Slava Saakyan is een ontwerper die nog aan de originele ZiL getekend heeft en inmiddels asiel heeft gevonden bij een onafhankelijk ontwerpbureau. Dat wil een gooi doen naar het design van de limo en Saakyan heeft -weinig verrassend- de interne wedstrijd gewonnen.

De ontwerper maakt komaf met vriendelijke rondingen en pende een ronduit imposante vierdeurs. De achterruit wordt geofferd voor de veiligheid. De hoekige neus is allesbehalve voetgangervriendelijk, maar dat is misschien een voordeel. En de uitzonderlijk grote achteroverhang zorgt ervoor dat de aandrijflijn bij een (moedwillige) aanrijding achteraan veilig buiten schot blijft. Met wat geluk ziet Medvevev de creatie en is er al 1 obstakel op de moeizame weg naar een nieuwe Russische staatslimousine genomen.