McLaren zoekt inspiratie voor SUV

Door: BV

Het Europese Design Instituut in Turijn werkt wel vaker samen met autoconstructeurs. Maar met McLaren was nog nooit eerder gewerkt. De studenten mochten van de ambitieuze Britse sportwagenbouwer een concept uitwerken dat aan drie voorwaarden moest voldoen. McLaren wil een cross-over (1), met een middenmotor (2), die gebruik maakt van hybride technologie (3). Hoe dat laatste invloed heeft op de vormgeving is ons niet helemaal duidelijk.

In de fotospecial kan je zien wat de studenten bij elkaar fantaseerden. De vier beste worden later uitgewerkt op schaal 1:4.