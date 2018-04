Nissan Murano als Crosscabriolet

Door: BV

Er gaan al tijden geruchten dat Nissan een dakloze versie van de Murano op stapel had staan. Dat die geworteld zijn in een grond van waarheid blijkt bij de lancering van deze eerste teaser. Eind deze week staat het model op het Autosalon van Los Angeles te blinken en volgend jaar gaat het model in de verkoop. Eerst in de VS, later misschien ook in Europa.

Met informatie is Nissan nog karig. We hebben alleen geleerd dat de Murano Crosscabriolet plaats biedt aan vier volwassenen en voldoende ruimte heeft voor een Golfset, ook met het dak open.